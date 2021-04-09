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Минск - Нью-Дели: в поисках вариантов для расширения партнерства

09.04.2021 08:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент накануне встретился с послом Индии Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси. 

Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссию

Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за работу, которую она провела за небольшой срок в нашей стране, и выразил надежду, что желание налаживать добрые и продуктивные отношения будут в приоритете и у следующего посла. Важно объединить усилия и сделать несколько шагов к более тесному сотрудничеству. 

А. Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь

Минск - Нью-Дели: в поисках вариантов для расширения партнерства

Индия – крупнейший партнер Беларуси в Южной Азии и третья экономика мира. В целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между нашими странами вырос в 10 раз. В прошлом году в общей копилке - более полумиллиарда долларов. Основа нашего экспорта - калийные удобрения, грузовики и продукция спецназначения. Беларусь также широко представлена в Индии на рынке нефтепродуктов, сельского хозяйства и сфере IT-технологий.

 
 
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Президент накануне встретился с послом Индии Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси.  Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую...
 
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