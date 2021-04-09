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Минск - Нью-Дели: в поисках вариантов для расширения партнерства
09.04.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент накануне
Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссиюАлександр Лукашенко поблагодарил дипломата за работу, которую она провела за небольшой срок в нашей стране, и выразил надежду, что желание налаживать добрые и продуктивные отношения будут в приоритете и у следующего посла. Важно объединить усилия и сделать несколько шагов к более тесному сотрудничеству.
А. Лукашенко пригласил премьер-министра Индии в Беларусь
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Президент накануне встретился с послом Индии Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси. Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую...
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