Не с левыми и не с правыми: Лукашенко о формуле партийного строительства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Нужно быть не с левым и не с правыми, а с народом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что он относится к поколению, которое было воспитано компартией СССР. По его словам, партия в то время являлась стержнем общества, поэтому развал Союза и ее запрет во многих экс-республиках был многими воспринят как предательство.

"Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми - с народом", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил, что остался верен своей позиции касательно вопросов партийного строительства. Нужно не форсировать искусственно, но также нельзя тормозить общественно-политические процессы, подчеркнул он.

"Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных", - добавил он.

Не было запросов

Лукашенко заявил, что у белорусского общества не было запроса на политические партии, поэтом они и не появлялись, ярко выраженного нет его и сейчас.

"Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят", - цитирует президента его пресс-служба.

По его словам, эти вопросы беспокоят малую часть политизированной публики, в основном – в крупных городах.

Четкие рамки процессов

Белорусский лидер отметил работу диалоговых площадок, которые продемонстрировали готовность жителей страны более активно участвовать в решении разных вопросов - и это касается не только местного уровня, "хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале".

"Мы чувствуем этот запрос. Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов", - отметил Лукашенко, добавив, что при этом основной принцип – "не навреди".

Доверие не берется из воздуха

Белорусский лидер особо отметил, что авторитет и доверие общества к партиям не могут появиться из ниоткуда. По его словам, это долгий процесс, занимающий огромное время. Президент привел в пример западные страны, где он продолжался "не одно столетие".

"Поэтому мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах государственного строительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и национальных интересов", - подчеркнул Лукашенко.

Он раскритиковал западную партийную политическую систему. В частности отметил то, что на место идеологии приходит дешевый популизм и грязные политические технологии. Притом наблюдается такая тенденция не только на западе, но и в республиках бывшего СССР.

"И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением", - сказал Лукашенко.

По его словам, нельзя спекулировать на этом, уж тем более нельзя допустить искусственного раскола в обществе и утрату государственности.

"Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет", - добавил Лукашенко.

Он назвал главным аспектом партийного строительства ответственность на всех ступенях.

"Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, рядовые члены - партии, интересам людей и страны", - сказал президент.

Кузница кадров

"Как президент, я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди. И самое главное, какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом", - отметил Лукашенко.

Он особо отметил, что финансирование из-за рубежа недопустимо.

"И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на это не стоит надеяться, так как люди, которые возьмут грант, деньги зарубежного фонда, согласятся на оплату поездок или каких-то других услуг, сразу потеряют право заниматься политикой, и будет сделано все, чтобы эта партия была ликвидирована.

Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем.

По его словам, максимум до конца года все политические партии будут перерегистрированы на основании принятого закона о партиях.

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