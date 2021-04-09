МИД РФ назвал глупостью возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Возможный перенос контактной группы по Донбассу из белорусской столицы в другое место - гипотетическая глупость от представителей Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий", заявил об отказе от ведения переговоров по Донбассу в Минске. По его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну.

"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, Беларусь пока не поднимала вопрос о возможном переносе переговоров из своей столицы.

Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны Киева делаются, чтобы не выполнять взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском.

Захарова добавила, что перенос переговоров в другое место предметно не обсуждается.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак высказался на эту тему. Он считает, что нет необходимости переносить площадку переговоров по Донбассу из Минска.

Минск стал переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после того, как в белорусской столице прошел второй саммит нормандского формата с участием глав России, Германии, Франции и Украины. С того времени в Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.

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