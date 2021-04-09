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МИД РФ назвал глупостью возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска
09.04.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр - Sputnik. Возможный перенос контактной группы по Донбассу из белорусской столицы в другое место - гипотетическая глупость от представителей Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий",
"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала официальный представитель МИД России.
По словам Захаровой, Беларусь пока не поднимала вопрос о возможном переносе переговоров из своей столицы.
Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны Киева делаются, чтобы не выполнять взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском.
Захарова добавила, что перенос переговоров в другое место предметно не обсуждается.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак
Минск стал переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после того, как в белорусской столице прошел второй саммит нормандского формата с участием глав России, Германии, Франции и Украины. С того времени в Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.
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Белорусская столица стала переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после второго саммита нормандского формата.
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