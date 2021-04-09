ЕС может ввести новые санкции уже через пару недель

Офис Светланы Тихановской заявляет, что Евросоюз готов рассмотреть введение четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей.

Об этом рассказал советник политика по международным вопросам Франак Вечорко на своей странице в соцсети. Он отметил, что сегодняшний белорусский режим — один из мировых лидеров по количеству введенных против него санкций.

По информации Вечорко, 8 апреля страны ЕС предоставили свои предложения по четвертому пакету санкций, а 12 апреля пройдет обсуждение кандидатур, включенных в санкционный список. Если он будет утвержден — новые санкции против властей Беларуси и их приближенных могут быть введены уже через пару недель.

На данный момент в новом санкционном списке 197 человек.

Напомним, что о начале подготовки четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан стало известно в феврале.