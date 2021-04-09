Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов

Белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в стране после президентских выборов 2020 года. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Да, (Антон Павлович – Прим.) Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз», - ответила Алексиевич на вопрос, пишет ли она книгу о послевыборных событиях в Беларуси.

Она пояснила, что лично встречается с людьми, которые принимали участие в акциях протеста, и записывает их воспоминания, а также многие отправляют ей письма со своими историями по почте.

По мнению писательницы, белорусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией». При этом она опасается начала гражданской войны в стране и считает, что сложившаяся в Беларуси ситуация ставит под угрозу стабильность всей Европы.

«Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос», - говорит Светлана Алексиевич.

Как она сказала, граждане стремились к «своего рода ненасильственной революции», но революция еще не окончена.

«Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это был идеалистический план», - поясняет Алексиевич.

Говоря о ситуации в стране на сегодняшний день, писатель подметила, «как быстро снова заработала сталинская машина».

«Никто ничего не забыл. Повсюду появились стукачи, местные подразделения КГБ работают полным ходом. Врач доносит на своего руководителя, его увольняют, а доносчик получает его должность. Террор 1937 года в чистом виде», - рассказывает лауреат Нобелевской премии.

Напомним, Светлана Алексиевич неоднократно поддерживала белорусскую оппозицию и выступала против действующей в стране власти. В сентябре 2020 года писательница уехала из Беларуси в Германию и заявила , что вернется обратно тогда, когда у власти не будет Александра Лукашенко.