В Беларуси запретят партии, финансируемые из-за рубежа

Александр Лукашенко 9 апреля на совещании по вопросам деятельности политических партий предложил ликвидировать партии, которые финансируются из-за рубежа.

Он полагает, что в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться другими странами или из них. Такие партии он предлагает просто запретить.

«Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии», - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что «партийное строительство не должно привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы».