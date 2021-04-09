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А. Лукашенко: Политическая деятельность не должна финансироваться из-за рубежа
09.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня во Дворце Независимости обсудили актуальные
Партийное строительство в Беларуси: перспективы и ответственность
Александр Лукашенко собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совета безопасности и Минюста. Позиция белорусского лидера остается неизменной: формулу партийного строительства Александр Лукашенко вывел давно: "Не с левыми, не с правыми - с народом". Так звучит тезис. По мнению Главы государства, появление и перерегистрация политических объединений в стране - шаг крайне ответственный и важный. Его необходимо делать, только убедившись, что для Беларуси это будет действительно полезно.
Партийное строительство в Беларуси: перспективы и ответственность
Решение внести изменения в закон о политических партиях принято делегатами VI Всебелорусского народного собрания - это заложит правовые основы для дальнейшего строительства различных объединений.
Всего в Беларуси действует 15 партий, придерживающихся разных политических взглядов. Александр Лукашенко неоднократно подчеркнет: ключевой аспект в вопросе партийного строительства - это ответственность. Фракция, блок или партия должны работать на общество, а не на спонсора.
Президенту представили новые подходы к корректировке закона о партиях
Сегодня Президенту представили отдельные подходы по корректировке закона о политических партиях. В частности, предполагается усилить региональное представительство партий, установить порог их минимальной численности, ограничить финансирование от одной организации или гражданина. Ожидается, что закон закрепит обязательство за партиями выдвигать своих кандидатов в депутаты Палаты представителей, а также другие новации. Об этом журналистам рассказал министр юстиции.
При создании партий нужно учитывать мнение всех слоев населения
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