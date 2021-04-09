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Во Дворце Независимости обсуждают актуальные вопросы деятельности политических партий в стране

09.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Актуальные  вопросы деятельности политических партий в стране сегодня обсуждают во Дворце Независимости. 

Партийное строительство в Беларуси: перспективы и ответственность

Во Дворце Независимости обсуждают актуальные вопросы деятельности политических партий в стране


Александр Лукашенко собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совбеза и Минюста. Позиция белорусского лидера остается неизменной - формулу партийного строительства Александр Лукашенко вывел давно. "Не с левыми,  не с правыми - с народом", - так звучит тезис. По мнению Главы государства, появление и перерегистрация политических объединений в стране - крайне ответственный и важный шаг. Его необходимо делать, только убедившись, что для Беларуси это будет действительно полезно. 

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Отметим, решение внести изменения в закон о политических партиях приняли делегаты на VI Всебелорусском народном собрании. Это закладывает правовые основы для дальнейшего строительства различных объединений.

Во Дворце Независимости обсуждают актуальные вопросы деятельности политических партий в стране

Всего же в Беларуси на данный момент 15 партий, которые придерживаются различных политических взглядов. Напомним, согласно законодательству, финансирование любых фракций зарубежными фондами в Беларуси запрещено.
 
 
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Актуальные  вопросы деятельности политических партий в стране сегодня обсуждают во Дворце Независимости.  Партийное строительство в Беларуси: перспективы и...
 
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