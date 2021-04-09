Во Дворце Независимости обсуждают актуальные вопросы деятельности политических партий в стране

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Партийное строительство в Беларуси: перспективы и ответственность

Президент о партстроительстве: Не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы





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Актуальные вопросы деятельности политических партий в стране сегодня обсуждают во Дворце Независимости.Александр Лукашенко собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совбеза и Минюста. Позиция белорусского лидера остается неизменной - формулу партийного строительства Александр Лукашенко вывел давно. "Не с левыми, не с правыми - с народом", - так звучит тезис. По мнению Главы государства, появление и перерегистрация политических объединений в стране - крайне ответственный и важный шаг. Его необходимо делать, только убедившись, что для Беларуси это будет действительно полезно.Отметим, решение внести изменения в закон о политических партиях приняли делегаты на VI Всебелорусском народном собрании. Это закладывает правовые основы для дальнейшего строительства различных объединений.Всего же в Беларуси на данный момент 15 партий, которые придерживаются различных политических взглядов. Напомним, согласно законодательству, финансирование любых фракций зарубежными фондами в Беларуси запрещено.