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"Командовали из-за границы": Кочанова высказалась о забастовках
10.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik.Глава Совета Республики Наталья Кочанова накануне в ходе встречи с сотрудниками Полоцкого молочного комбината высказалась о забастовках на ряде предприятий, происходивших с августа прошлого года после президентских выборов в стране.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
"Мне стыдно за то, что происходило у нас в стране на некоторых предприятиях, которые шли на поводу у людей, командующих из-за границы", ― заявила Кочанова, ее цитирует БелТА.
Нельзя так, нужно жить своим умом, сейчас важно сохранить предприятия, подчеркнула она.
Кочанова также прокомментировала работникам комбината письмо членов профсоюза с требованием прекращения санкций в отношении белорусских предприятий.
"Мы живем в своей суверенной стране и понимаем, что стабильность и социальные гарантии, которые есть у нас, это важно, и это надо ценить", ― сказала Кочанова.
Разорвать контракты
Ранее заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов сообщил, что наниматели смогут
Он высказал мнение о том, что забастовки были нужны для того, чтобы поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых белорусская продукция пользуется спросом.
Массовые протестные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, протестная активность наблюдалась и
От предприятий ждут отдачи
Визит главы Совета Республики на Полоцкий молочный комбинат состоялся после поручения президента выяснить, как выполняется его указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".
Указ по поддержке АПК Витебской области поможет развитию региона, но и от местных производственных объединений требуется отдача, подчеркнула Кочанова.
"Нужно работать, пускать оборотные средства в развитие, модернизацию предприятий. Это будет на пользу всем: и нашим предприятиям, и государству, и отдельно взятому работнику", ― подытожила она.
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По мнению главы верхней палаты парламента, работники некоторых предприятий пошли на поводу у тех, кто руководил стачками из-за рубежа.
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