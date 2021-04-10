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Глава Мининформа рассказал, как "расставит точки над i в медиасфере"
10.04.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Пришло время расставить точки над i в медиасфере и дать правильную классификацию действиям, наносящим вред государству и обществу, заявил министр информации Беларуси
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При этом министр подчеркнул, не "совсем верно говорить о том, что Министерство информации превратится в какой-то репрессивный орган, который будет заниматься исключительно выискиванием каких-то моментов и преследованием изданий или отдельных журналистов".
Речь, по словам Перцова, идет о том, чтобы "привести работу нашего органа госуправления в соответствие с требованием времени, с теми вызовами, которые появились у нашей сферы".
Медиа изменились ― пора менять закон
Глава Мининформа также отметил трансформации, произошедшие в медиандустрии за последнее время, к которым белорусское законодательство оказалось не совсем готовым. Сегодня идет работа над совершенствованием законодательной базы, которая должна адекватно реагировать на появляющиеся новые вызовы, уточнил он.
"Все-таки пора расставить точки на i, и пора все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как минимум как наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране", - сказал Перцов.
В соответствии с такими действиями пора принимать и соответствующие меры - ограничительные и запретительные, добавил министр, "может быть, какое-то наказание за это, мне кажется, время пришло", подытожил он.
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По мнению Владимира Перцова, пришло время дать правильную классификацию действиям медиаресурсов, которыми наносится вред государству и обществу.
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