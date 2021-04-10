|
Макей о резонансном заявлении МИД РБ: мы попали в цель
10.04.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. То, что заявлению Беларуси, адресованному США, было уделено столько внимания, говорит о том, что "мы попали в цель", заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1".
26 марта МИД республики
"Мы хотели лишь продемонстрировать абсурдность ситуации. Если вы обратили внимание, то значительная часть заявления взята из американского заявления. Там лишь слова "Беларусь" и "белорусы" заменены на слова "США" и "американцы". И как оказалось, оценка ситуации абсолютно идентична", - сказал Макей.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Министерство иностранных дел республики отреагировало на поздравление посольства США с Днем воли предложением поучаствовать в освоении земель Аляски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)