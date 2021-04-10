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Макей о резонансном заявлении МИД РБ: мы попали в цель

10.04.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. То, что заявлению Беларуси, адресованному США, было уделено столько внимания, говорит о том, что "мы попали в цель", заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1".

26 марта МИД республики отреагировал на поздравление посольства США с Днем воли. В заявлении говорилось о готовности Беларуси осваивать земли Аляски. Кроме того, МИД поблагодарил назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы".

"Мы хотели лишь продемонстрировать абсурдность ситуации. Если вы обратили внимание, то значительная часть заявления взята из американского заявления. Там лишь слова "Беларусь" и "белорусы" заменены на слова "США" и "американцы". И как оказалось, оценка ситуации абсолютно идентична", - сказал Макей.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Министерство иностранных дел республики отреагировало на поздравление посольства США с Днем воли предложением поучаствовать в освоении земель Аляски.
 
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