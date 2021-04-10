Украина поставила отношения с Беларусью на паузу – МИД РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Беларусь не навязывалась в посредники для урегулирования конфликта на востоке Украины, а была вовлечена в этот процесс по просьбе самой Украины, а также Германии, России и Франции. Об этом заявил Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы. Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет", - прокомментировал глава МИД решение Украины о переносе площадки переговоров трехсторонней контактной группы из Минска.

Макей считает, что подобное решение Украины – это нежелание отдельных политиков соблюдать Минские соглашения. И неважно, где будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы, главное – остановить боевые действия на востоке Украины.

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше – пожалуйста, пусть ищут другое место", - сказал Владимир Макей.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий", заявил об отказе от ведения переговоров по Донбассу в Минске. По его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну.

30-летие дипотношений

Министр подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии "всей гаммы отношений" с Украиной, как экономических и политических, так и культурных.

"У нас и общая граница – 1084 километра. Мы тоже должны думать о том, чтобы она была границей мира, а не границей раздора. Более того, в декабре этого года мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений – и с каким багажом мы подойдем к этой юбилейной дате?" - задал вопрос глава ведомства.

Беларусь вынуждена отвечать

Глава МИД также обратил внимание, что посол Украины постоянно пишет ему смс-ки, что по белорусскому телевидению "весьма жестко подали информацию об Украине" – мол, это непозволительно.

"Но, на самом деле, я понимаю вас – журналистов, когда украинские телеканалы, средства массовой информации делают абсолютно необоснованные, жесткие заявления по Беларуси, граничащие практически с оскорблением. Рано или поздно, наверное, им придется нарваться на такой же адекватный ответ", - сказал Макей.

При этом он подчеркнул, что не оправдывает такой подачи информации и считает, что все должны вести себя достойно. Но Беларусь вынуждена реагировать и отвечать на то, что говорит страна-соседка.

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