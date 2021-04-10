МИД Беларуси ответил Западу: режим крепок, он выстоит

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр -Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал поведение западных соседей и призвал не повторять ошибок прошлого. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Бульдог пролаял, шавки подхватили

Министр иностранных дел отметил, что Беларусь лишь вынуждена реагировать на "деструктивные заявления и конкретные шаги" западных соседей, но никогда не ранее не подрывала отношения с другими государствами.

Владимир Макей вспомнил период холодной войны: даже тогда придерживались принципов дипломатии. И если бы в то время один глава государства обвинил другого в преступлениях против человечества, то это бы привило, "как минимум, к вооруженному конфликту".

"А сейчас получается так, что один бульдог пролаял, некоторые шавки протявкали в поддержку – и на этом все. Да, какие-то заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно лицемерные и циничные действия и заявления", - сказал Макей.

Дергать режим за ниточки

Глава МИД отметил, что сейчас западные соседи "за любые ниточки готовы дергать, лишь бы убрать неугодный "режим", используют и национальный фактор, и культурный, и исторический.

"Давайте не повторять ошибок прошлого, "режим" крепок, он силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого факта. Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры", - заявил Владимир Макей.

Пытались завербовать белорусских дипломатов

Владимир Макей рассказал, что ему известно о попытках завербовать белорусских дипломатов в некоторых странах. Но они "оказались на высоте, проинформировали своих руководителей".

"И в результате мы были вынуждены предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности. Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне", - сказал министр.

Он пояснил, что дипломаты являются "носителями государственных секретов", у них есть допуск соответствующего уровня, информация служебного пользования. Поэтому такой интерес со стороны иностранных спецслужб к дипломатам абсолютно понятен.

Европейцы хотят белорусское гражданство

Отметил министр и то, что "политика европейского истеблишмента не находит поддержки даже в гражданском обществе этих стран". И привел цифры недовольных политикой литовских властей в отношении Беларуси – более 66% литовцев. По его словам, схожая ситуация и в других странах. Поэтому число запросов о получении белорусского гражданства сейчас выросло.

"Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран. Мы сейчас обобщаем эту информацию и будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям", - заверил глава МИД.

Владимир Макей в очередной раз подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества, не хочет ссориться с соседями, но будет реагировать на негативные и деструктивные действия, которые пытается предпринимать Запад.

Конфликт с Варшавой

Отдельно остановился министр иностранных дел на недавнем дипломатичном скандале с Польшей. Напомним, что дипломатический конфликт между Минском и Варшавой разгорелся после президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко обвинил Польшу в поддержке оппозиции. Ситуация усугубилась после мероприятий, связанных с чествованием памяти участников военных преступлений, и событий вокруг незарегистрированного в республике Союза поляков.

"Я вообще не понимаю, как кто-то мог додуматься до того, чтобы организовывать в нашей стране, которая потеряла треть своего населения во Второй мировой войне, подобного рода мероприятия, чествования, по их мнению героев, которые у нас считаются преступниками", - сказал Макей.

Глава МИД отметил, что Беларусь была вынуждена принять ответные меры и попросить уехать консульских сотрудников, участвовавших в мероприятии. Комментируя ситуацию с "Польской школой" в Бресте Владимир Макей ответил, что "более 500 фирмочек, найдя лазейку в нашем законодательстве, занимались так называемой образовательной деятельностью". Он заверил, что будет наведен порядок в законах, чтобы этого больше не допустить, а Беларусь будет жестко реагировать на попытки героизации фашизма.

Посольства Беларуси за рубежом

Беларусь не может позволить себе раздутый бюрократический аппарат, заявил глава МИД.

Во вторник на совещании у президента Александра Лукашенко обсуждалась оптимизация количества посольств Беларуси за границей.

"В результате той оптимизации, которую мы проведем, наше дипломатическое присутствие нисколько не уменьшится, наоборот увеличится на вселенских просторах", - заверил Макей.

Он также добавил, что Беларусь приняла решение об открытии генконсульств в Мумбаи, Хошимине и Гонконге.