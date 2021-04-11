Референдум по Конституции и выборы в местные советы проходят в Кыргызстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Референдум по Конституции и выборы в местные советы проходят в воскресенье в Кыргызстане.

В 8:00 по местному времени (5:00 по минскому времени) по всей стране и в ряде диппредставительств за рубежом открылись 2483 избирательных участка. Проработают они ровно 12 часов - до 20:00 (17:00 по минскому времени). В выборах и референдуме смогут принять участие около 3,6 миллиона граждан страны.

На участки будут допускаться только люди в медицинских масках. Внутри им будут бесконтактными термометрами измерять температуру и обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. Также работники ЦИК будут следить за соблюдением социальной дистанции между голосующими. Гражданам, чувствующим недомогание, в ЦИКе рекомендовали приходить на участки вечером - за два часа до закрытия.

Новая Конституция

В проект новой конституции, который был опубликован в феврале 2021 года, внесено множество изменений по сравнению с действующим вариантом основного закона.

Например, серьезно расширяются полномочия лидера страны. В новом варианте конституции президент является не только главой государства, но и возглавляет исполнительную власть, формирует состав правительства. Сейчас кабмин подчиняется премьеру, подотчетному парламенту. Также предлагается вместо одного шестилетнего срока разрешить баллотироваться на пост президента дважды по пять лет. Кроме того, согласно новому основному закону, президент вправе вносить законопроекты в парламент, самолично определять направления внутренней и внешней политики и назначать глав диппредставительств, а также назначать референдумы. Сейчас эти функции распределяются между главой государства, исполнительной и законодательной ветвями власти.

Полномочия парламента в новом варианте основного закона, напротив, урезаны. Помимо лишения парламента полномочий назначать премьера и структуру правительства, законодательное собрание в случае одобрения новой конституции на референдуме 11 апреля не сможет выражать доверие или недоверие составу кабмина. Также состав парламента предлагается сократить со 120 до 90 депутатов.

Абсолютным новшеством в проекте основного закона является введение института Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.

Референдум будет признан состоявшимся при преодолении пороговой явки в 30% от общего числа избирателей.

Выборы в местные советы

За места в советах 420 сельских округов и 28 городов поборются более 20 тысяч человек. Согласно закону, в селах избиратели будут голосовать за персоналии, в то время как в городах выборы пройдут по партийной системе: гражданам нужно будет выбрать одну из предложенных партий.

Больше всего партий претендуют на места в горсовете столицы страны - 25. Здесь же самый большой конкурс на одно место - около 40 человек. Среди претендентов есть несколько политических объединений с большим опытом участия в выборах, однако большинство партий - новички, созданные незадолго до начала предвыборной кампании. За посты в горсовете столицы борются несколько бывших градоначальников, а также депутаты парламента страны и чиновники различных рангов. Для прохождения в совет партиям нужно будет преодолеть 7-процентный барьер от количества проголосовавших. И именно из числа тех, кто сможет это сделать, и будет сформирован новый состав совета.

Пороговой явки на выборах в местные советы нет. Голосование будет признано состоявшимся при любом количестве граждан, пришедших на участки.

Предварительные итоги выборов и референдума будут известны в течение нескольких часов после окончания голосования. За это время на сервер ЦИК поступят данные примерно с 98% избирательных участков благодаря автоматическим считывающим урнам, используемым на выборах. Окончательные итоги Центризбирком республики должен будет подвести не позднее 16 мая. Однако в комиссии обещают сделать это раньше - до конца апреля.