Макей рассказал о «бульдогах», «шавках» и белорусском режиме

Претензии в адрес белорусских властей необоснованы, заявления некоторых соседей деструктивны, санкции Запада приведут к исчезновению гражданского общества. Но белорусский режим «крепок, силен, и он выстоит».

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в большом интервью на телеканале Беларусь 1 .

О «деструктивных» заявлениях

Макей назвал заявления некоторых соседей деструктивными. И отметил, что даже в период холодной войны традиционная дипломатия играла свою роль.

По словам министра, ситуация, когда один глава государства обвиняет другого главу государства в преступлениях против человечества, раньше вызвала бы, как минимум, вооруженный конфликт в отношениях этих стран.

«А сейчас получается так: один «бульдог» пролаял, некоторые «шавки» протявкали в поддержку, и на этом все. Да, какие-то заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно лицемерные и циничные действия и заявления», - сказал он.

О режиме Беларуси

Претензии, которые выдвигаются в адрес белорусских властей, Макей назвал абсолютно неприемлемыми.

«Поэтому мы вынуждены и будем вынуждены реагировать на это. Я вообще удивляюсь - наши партнеры пытаются задействовать здесь и национальный фактор, и культурный фактор, и исторический. За любые ниточки готовы дергать, лишь бы убрать неугодный режим», - отметил он.

И призвал «не повторять ошибок прошлого». По мнению главы МИД, «режим крепок, силен, и он выстоит». Поэтому нужно выстраивать с ним отношения, исходя из этого фактора.

«И не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, скажем, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», - сказал он.

О вербовке белорусских дипломатов

Министр иностранных дел заявил о попытках вербовки белорусских дипломатов за рубежом.

«Были случаи попыток вербовки наших дипломатов и административно-технических сотрудников в некоторых странах. Но соответствующие лица оказались на высоте, проинформировали своих руководителей, и в результате мы были вынуждены предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности», - рассказал Макей.

Подобные случаи Минск не афиширует, но всегда заявляет соответствующие протесты другой стороне. Макей подчеркнул, что дипломаты являются носителями государственных секретов, поэтому «интерес спецслужб любой страны к дипломатам другой страны абсолютно обоснован».

Он добавил, что Минск, естественно, не афиширует подобные случаи, но всегда заявляет соответствующие протесты другой стороне.

О фильме «Манкурты»

Макей сказал, что фильм «Манкурты», который вышел на телеканале ОНТ, ему понравился. Глава МИД считает, что он «сделан добротно», и «не зря вызвал различного рода эмоции на той стороне».

«Это свидетельствует о высоком профессионализме наших специальных служб. Дай Бог, чтобы и впредь они действовали так качественно, эффективно и реагировали на те действия, которые предпринимаются против Беларуси из-за рубежа», - отметил он.

О тех, кто уехал

Макей заявил, что «увидел, кто есть кто из тех, кто убежал на Запад, с точки зрения человеческих качеств.

«Такого уровня падения некоторых людей я давно не видел. Их выставляют в тех или иных странах в качестве героев или революционеров, которые пытаются тут насадить демократию в Беларуси», - сказал глава ведомства.

По его мнению, никакая насажденная извне демократия не будет являться демократией. Это будет лишь «действительно фашиствующая диктатура» в случае прихода этих «революционеров» к власти.

«Поэтому надо думать над тем, как нам эволюционно двигаться навстречу друг другу, не пытаясь организовать революций в наших странах. И тем более нашим соседям - не пытаться организовать революцию в Беларуси», - уверен Макей.

О санкциях Запада

По мнению Макея, если со стороны Запада и дальше «будет нагнетаться ситуация», это приведет к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать», - предупредил Макей.

Он заявил, что в его понимании, «те лица, которые призывают сейчас к санкциям против своего же народа, совершают преступления против своего народа».

Макей напомнил о белорусском санатории в Друскининкае (Литва), у которого возникли сложности в работе из-за введенных в отношении Беларуси санкций Евросоюза, и компанию «Амкодор», также попавшую в санкционный список.

О Лукашенко и выборах

Говоря об отношениях с Украиной, где с некоторых пор велено не называть Александра Лукашенко «президентом», глава МИД отметил, что «удивительные метаморфозы происходят с нашими южными соседями».

По его мнению, «определять, кто в стране президент, не может и не должен кто-то извне».

«И обратите внимание, сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та ли эта цифра или не та эта цифра. Но факт остается фактом - Александр Лукашенко победил и избран президентом Беларуси», - заявил он.

И добавил, что для «какие-то лица извне, основываясь на заявлениях вот этих беглых, переносят это на практическую сферу взаимоотношений с Беларусью». «Украина поставила отношения с Беларусью на паузу. Смешно и грустно слышать об этом», - сказал Владимир Макей.