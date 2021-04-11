ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назван вероятный кандидат на пост советника Байдена по России

11.04.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Руководителем отдела по России в Совете национальной безопасности США может стать политолог Мэттью Рожански.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, его кандидатуру рассматривает президент США Джо Байден.

Как уточняют собеседники издания, фигура не однозначная. С одной стороны, Рожански высоко ценят в США за исследования по России, американские СМИ часто приводят его комментарии в качестве экспертного мнения. С другой, деятельность политолога также подвергалась критике. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, охарактеризовали его аналитический центр как "невольный инструмент политического вмешательства России".

Рожански выступал с критикой "антироссийской паранойи в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций.

Напомним, ранее Байден заявлял о важности взаимодействия с Россией по вопросам, которые представляют обоюдный интерес, прежде всего это продление договора СНВ-3 и приглашение Путина на виртуальный саммит по климату.

Что известно о Мэтью Рожански

Был специалистом по политическим вопросам в посольстве США в Киеве. 

С 2007 по 2010 год работал исполнительным директором Партнерства за безопасную Америку, где организовывал инициативы с участием лидеров республиканской и демократической партий, направленные на улучшение отношений между США и Россией.

В 2010-2013 годах занимал должность заместителя директора Российской и Евразийской программы в Фонде Карнеги за международный мир, где основал программу исследований по Украине, руководил многолетним проектом по поддержке сотрудничества США и России в сфере здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рожански высоко ценят в США за исследования по России, американские СМИ часто приводят его комментарии в качестве экспертного мнения.
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей рассказал о «бульдогах», «шавках» и белорусском режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by