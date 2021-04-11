Назван вероятный кандидат на пост советника Байдена по России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Руководителем отдела по России в Совете национальной безопасности США может стать политолог Мэттью Рожански.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, его кандидатуру рассматривает президент США Джо Байден.

Как уточняют собеседники издания, фигура не однозначная. С одной стороны, Рожански высоко ценят в США за исследования по России, американские СМИ часто приводят его комментарии в качестве экспертного мнения. С другой, деятельность политолога также подвергалась критике. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана, которым руководит Рожански, охарактеризовали его аналитический центр как "невольный инструмент политического вмешательства России".

Рожански выступал с критикой "антироссийской паранойи в стиле холодной войны" и заявлял о чрезмерном использовании санкций.

Напомним, ранее Байден заявлял о важности взаимодействия с Россией по вопросам, которые представляют обоюдный интерес, прежде всего это продление договора СНВ-3 и приглашение Путина на виртуальный саммит по климату.

Что известно о Мэтью Рожански

Был специалистом по политическим вопросам в посольстве США в Киеве.

С 2007 по 2010 год работал исполнительным директором Партнерства за безопасную Америку, где организовывал инициативы с участием лидеров республиканской и демократической партий, направленные на улучшение отношений между США и Россией.

В 2010-2013 годах занимал должность заместителя директора Российской и Евразийской программы в Фонде Карнеги за международный мир, где основал программу исследований по Украине, руководил многолетним проектом по поддержке сотрудничества США и России в сфере здравоохранения.