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В Кремле рассказали о предстоящем послании Путина

11.04.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году будет "постковидным", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Тонкости подготовки послания

Владимир Путин сам составляет текст своего послания Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут, добавил пресс-секретарь президента России. Он отметил, что окончательный вариант появляется как правило накануне послания, поэтому не редкой бывает ситуация, когда даже высокопоставленные чиновники из числа участвовавших в подготовке этого обращения слышат новые для себя вещи в момент его оглашения.

Песков добавил, что бывает и так, что никто не знает о содержании отдельных положений послания.

"Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", – подчеркнул Песков.

Иногда не хватает даже времени напечатать окончательный вариант – тогда президент использует рукописный.

О чем Путин будет говорить в этом году

Послание президента будет касаться ликвидации кризиса, вызванного пандемией и затронувшего экономику и социальную сферу.

"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", – пояснил пресс-секретарь.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В послании Путина будут оглашены системные меры поддержки, оно будет направлено на развитие после пандемии.
 
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