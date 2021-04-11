Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Контакты на уровне политсоветников "нормандского" формата (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", – заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

На вопрос, будет ли Москва настаивать на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения этой встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский, Песков ответил утвердительно: "Безусловно".

Заявления из Киева о том, что минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Россия в стороне от конфликта

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", – сказал Дмитрий Песков.

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, отметил пресс-секретарь президента РФ и особо подчеркнул, чот "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".

"Нормандский" формат

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.