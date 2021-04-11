Референдум в Кыргызстане: страна становится президентской республикой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Проект новой Конституции Кыргызстана может получить поддержку большинства избирателей, за него проголосовали 79,24%, заявили в ЦИК республики после подсчета 95,17% голосов.

Против изменений проголосовало чуть более 13,66% избирателей.

Референдум уже признан состоявшимся, поскольку явка превысила порог в 30%. К 18:00 по минскому времени она составляет более 36%.

Зачем референдум в Кыргызстане?

В Кыргызстане проводят референдум по Конституции , которая утверждает президентскую форму правления. Если реформа основного закона будет одобрена, полномочия главы государства серьезно расширятся.

Президент сможет самостоятельно определять состав кабмина. Также глава государства получит право предлагать на рассмотрение в парламент свои законопроекты. Также реформа предусматривает сокращение численности членов парламента — с нынешних 120 до 90.

Обещания Садыра Жапарова

Конституционная реформа была главным обещанием Садыра Жапарова, который стал руководителем республики на фоне политического кризиса прошлой осени.

Жапаров заявлял о кадровой неразберихе в стране, что усугубляет экономическое и политическое положение республики. Оппозиция обвиняет президента в попытке узурпировать власть с помощью референдума.

Сегодня также в Кыргызстане, где зарегистрировано 3,6 миллиона избирателей, проходят выборы в местные органы власти. В ходе выборов на 7560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Незначительная часть из них – представители партий, подавляющее большинство — самовыдвиженцы.