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Референдум в Кыргызстане: страна становится президентской республикой
11.04.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Проект новой Конституции Кыргызстана может получить поддержку большинства избирателей, за него проголосовали 79,24%, заявили в ЦИК республики после подсчета 95,17% голосов.
Против изменений проголосовало чуть более 13,66% избирателей.
Референдум уже признан состоявшимся, поскольку явка превысила порог в 30%. К 18:00 по минскому времени она составляет более 36%.
Зачем референдум в Кыргызстане?
В Кыргызстане
Президент сможет самостоятельно определять состав кабмина. Также глава государства получит право предлагать на рассмотрение в парламент свои законопроекты. Также реформа предусматривает сокращение численности членов парламента — с нынешних 120 до 90.
Обещания Садыра Жапарова
Конституционная реформа была главным обещанием Садыра Жапарова, который стал руководителем республики на фоне политического кризиса прошлой осени.
Жапаров заявлял о кадровой неразберихе в стране, что усугубляет экономическое и политическое положение республики. Оппозиция обвиняет президента в попытке узурпировать власть с помощью референдума.
Сегодня также в Кыргызстане, где зарегистрировано 3,6 миллиона избирателей, проходят выборы в местные органы власти. В ходе выборов на 7560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Незначительная часть из них – представители партий, подавляющее большинство — самовыдвиженцы.
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Глава государства может получить большие полномочия при управлении кабинетом министров, президент также сможет предлагать свои законопроекты в парламенте.
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