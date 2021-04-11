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Референдум в Кыргызстане: страна становится президентской республикой

11.04.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Проект новой Конституции Кыргызстана может получить поддержку большинства избирателей, за него проголосовали 79,24%, заявили в ЦИК республики после подсчета 95,17% голосов.

Против изменений проголосовало чуть более 13,66% избирателей.

Референдум уже признан состоявшимся, поскольку явка превысила порог в 30%. К 18:00 по минскому времени она составляет более 36%.

Зачем референдум в Кыргызстане?

В Кыргызстане проводят референдум по Конституции, которая утверждает президентскую форму правления. Если реформа основного закона будет одобрена, полномочия главы государства серьезно расширятся.

Президент сможет самостоятельно определять состав кабмина. Также глава государства получит право предлагать на рассмотрение в парламент свои законопроекты. Также реформа предусматривает сокращение численности членов парламента — с нынешних 120 до 90.

Обещания Садыра Жапарова

Конституционная реформа была главным обещанием Садыра Жапарова, который стал руководителем республики на фоне политического кризиса прошлой осени.

Жапаров заявлял о кадровой неразберихе в стране, что усугубляет экономическое и политическое положение республики. Оппозиция обвиняет президента в попытке узурпировать власть с помощью референдума.

Сегодня также в Кыргызстане, где зарегистрировано 3,6 миллиона избирателей, проходят выборы в местные органы власти. В ходе выборов на 7560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Незначительная часть из них – представители партий, подавляющее большинство — самовыдвиженцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства может получить большие полномочия при управлении кабинетом министров, президент также сможет предлагать свои законопроекты в парламенте.
 
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