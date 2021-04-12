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Лукашенко во вторник отправится с визитом в Азербайджан

12.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится во вторник 13 апреля с визитом в Азербайджан, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года - тогда Алиев прилетал в Минск. Лукашенко же до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. В ходе встречи президенты договорились о том, что в азербайджанской провинции Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1200 голов скота.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Программой двухдневного визита предусмотрены две встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
 
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