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Лукашенко во вторник отправится с визитом в Азербайджан
12.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится во вторник 13 апреля с визитом в Азербайджан, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.
В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года - тогда Алиев
Последует
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Программой двухдневного визита предусмотрены две встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
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