|
Кремль надеется на украинскую политическую мудрость
12.04.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что провокационные действия Украины "сойдут на нет".
Ряд СМИ ранее сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил запрос своему российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах. Отмечалось, что президенты будут обсуждать конфликт на востоке Украины.
"Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на "нет", - цитирует
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что российскому лидеру "всегда есть, что сказать" касательно разрядки напряженности и предотвращении "потенциальной войны".
При этом Песков подчеркнул, что за последние дни запросов о переговорах Украины с Россией не было.
"Мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - сообщил Песков.
В воскресенье Песков также
Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, отметил Песков и добавил, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".
Отказ от переговоров в Минске
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников, заявил об
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ряда СМИ, Владимир Зеленский хочет провести переговоры с Владимиром Путиным касательно ситуации в Донбассе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)