Кремль надеется на украинскую политическую мудрость

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что провокационные действия Украины "сойдут на нет".

Ряд СМИ ранее сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил запрос своему российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах. Отмечалось, что президенты будут обсуждать конфликт на востоке Украины.

"Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на "нет", - цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что российскому лидеру "всегда есть, что сказать" касательно разрядки напряженности и предотвращении "потенциальной войны".

При этом Песков подчеркнул, что за последние дни запросов о переговорах Украины с Россией не было.

"Мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - сообщил Песков.

В воскресенье Песков также заявлял , что ведутся контакты для подготовки "нормандского" саммита. Он также подчеркнул, что Россия никогда не была участницей конфликта на востоке Украины.

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, отметил Песков и добавил, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".

Отказ от переговоров в Минске

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников, заявил об отказе страны от ведения переговоров по Донбассу в Минске. По его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну.

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