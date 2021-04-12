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Президент Беларуси направится с визитом в Азербайджан
12.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Минск - Баку: основные направления отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества в рабочем графике Президента Беларуси. Глава государства завтра направится с визитом в Азербайджан.
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Минск - Баку: основные направления отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества в рабочем графике Президента Беларуси. Глава государства...
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