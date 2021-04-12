Президент Беларуси направится с визитом в Азербайджан

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Минск - Баку: основные направления отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества в рабочем графике Президента Беларуси. Глава государства завтра направится с визитом в Азербайджан.



Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. Президенты проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. Основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым намечена на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.