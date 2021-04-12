МИД РФ: Киев ведет войну против собственного народа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Украинские власти в 2014 году осуществили агрессию против своих граждан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Киев сделал это "под воздействием поощрений" и добавил, что Киев ведет войну против собственного народа, "объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали".

"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда", - сказал Лавров.

Глава ведомства высказал надежду, что "эту историю" не забывают в государствах, которые обсуждают с Украиной поставки военного оборудования.

Это может плохо кончиться

Он также отметил, что уроки должны были быть извлечены еще семь лет назад и констатировал, что пока этого не произошло.

"Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения", - сказал Лавров.

По словам министра, "это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия".

На фоне "воинствующих заявлений" украинских властей Россия призывает Турцию и другие страны не подпитывать "милитаристские настроения" Киева.

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