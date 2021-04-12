Смерть многовекторности или оптимизация: к чему приведет закрытие посольств Беларуси

Александр Лукашенко потребовал, и белорусский МИД взял под козырек: часть диппредставительств страны зарубежом будут закрыты. Ведомство ссылается на оптимизацию аппарата, а эксперты спорят, можно ли сегодня говорить о знаменитой многовекторности Беларуси, или она пала смертью храбрых в борьбе за власть.

C чего все началось

По официальной статистике, сегодня интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. Лукашенко 6 апреля провел совещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений.

«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - сказал Александр Лукашенко. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Официальный белорусский лидер подчеркнул: «нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность».

Рост дипломатического присутствия на вселенских просторах

Глава МИД Беларуси Владимир Макей слова Лукашенко оперативно подтвердил: в одних странах (как минимум в нескольких) мы закроем диппредставительства, в других расширим. Где — неизвестно, сколько — непонятно. Единственное, что раскрыл по итогам совещания министр: больше диппредставительств после этой оптимизации не станет.

Впрочем, позже, учитывая резонанс от решения, Макей был вынужден дать более подробные пояснения. Если коротко, все идет как надо, причины, прежде всего, экономические.

«Оптимизация загранучреждений и центрального аппарата – это процесс постоянный. Потому что времена меняются, ситуация в каких-то странах меняется, где-то нестабильность, особенно если взять африканский, латиноамериканский континенты. Меняется политическая конъюнктура. И нам приходится реагировать на все эти вещи», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Решение принимается по итогам отдачи работы посольства в конкретной стране.

«В результате той оптимизации, которую мы проведем, наше дипломатическое присутствие нисколько не уменьшится, наоборот увеличится на вселенских просторах. Какие-то вещи я уже назвал – насчет создания новых генконсульств в Мумбаи, Хошимине, Гонконге», - добавил Макей.

Знак — негативный, но чем закончится, пока неизвестно

«Из сказанного Владимиром Макеем, из указаний Лукашенко следует, что Беларусь сократит свое дипдломатическое присутствие в нескольких странах. Сокращение — это негативный знак, после которого довольно трудно возвращать нормальные отношения», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт не исключил, что то, над чем на протяжении нескольких десятилетий работал МИД Беларуси может быть в некоторых случаях перечеркуто, однако напомнил, что страны пока не называются. Есть только определенные намеки: экономическая эффективность и отношение к правящему режиму.

Впрочем, как подчеркнул Быковский, учитывая, что ЕС одновременно и не признает Лукашенко президентом, и является крупным экономическим партнером, поставщиком оборудования, там важные парты «тут должен возбладать прогматизм», «рубить с плеча, скорее всего, не будут».

«Второй момент. Есть страны-соседи, закрыть посольство в которых неудобно. Это касается Польши, Литвы, Украины, Латвии, - добавил Павлюк Быковский. - Как бы сложно не строились отношения с этими странами, очевидно, что через них проходит транзит грузов, есть человеческие связи у жителей Беларуси, нужно будет урегулировать инциденты, которые могут происходить с нашими гражданами на их территории и с их гражданами — на нашей».

Быковский предполагает, что прямое указание сократить диппредставительство, скорее всего, приведет к сокращению штата, возможно, «будут закрыты ряд посольств и представительств при международных институтах, которые сейчас выглядят не особо привлекательными для официального Минска».

«Это даст возможность выполить указания, но не обязательно подрежет многовекторность Беларуси», - преположил эксперт.

Он напомнил, что за ее сохранение высказывается и Лукашенко, и поддерживает Макей: «Соглашается, что в реальной ситуации ее тяжело реализовать на практике, но отказывается лететь с одним крылом».

Смерть многовекторности в борьбе за сохранение власти Лукашенко

«Первое, что очевидно на поверхности: происходит сокращение всех государственных институтов, сокращение бюджета. Денег все меньше в государстве, поэтому все, что можно сократить, сокращается. Теперь очередь дошла до МИД. Это первая, чисто финансовая вещь», - прокомментировал ситуацию БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Вторая вещь, добавил эксперт, «действительно, политическая».

«Внешняя политика Беларуси после 2020 года очень сильно изменилась. Фактически западный вектор обрублен, ликвидирован. Посольства в западных странах остаются только структурами, которые продают товары. Товаропроводные сети. Действительно, для этого большие посольства не нужны», - пояснил он.

Когда меняется внешняя политика, меняется и структура посольств в зависимости от приоритетов, согласился политолог с Макеем. «Приоритеты на западном направлении исчезли, многовекторность исчезла, остались другие векторы: Россия, Китай, страны Азии, Африки и Латинской Америки. В соответствии с этим, меняется структура посольств», - отметил Валерий Карбалевич.

По его мнению, это дополнительный штрих, дополнительная примета того, что многовекторность в Беларуси исчезает после событий прошлого года.

«Отношения с Западом перешли в стадию сильной конфронтации. Причем, сами белорусские власти фактически сжигают мосты в этом направлении. Поэтому о многовекторности сегодня говорить сложно», - считает эксперт.

Политолог напомнил, что это происходит на концептуальном уровне: Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании, предложил с Конституции убрать тезис о нейтралитете, отказаться от идеи диверсификации внешнеэкономической деятельности, руководитель комиссии по международным делам Палаты Представителей Андрей Савиных сказал, что от концепции многовекторности нужно отказываться.

«Многовекторность погибла смертью храбрых в борьбе за власть Александра Лукашенко», - заключил Валерий Карбалевич.

В каких странах белорусские посольства могут исчезнуть

Политолог-международник Андрей Федоров в статье для Naviny.by предложил следующий расклад:

1. Сокращение не затронет ведущие страны ЕС — Германию, Францию, Италию и отдельно Великобританию. С США представительство останется на сегодняшнем уровне.

2. Значительное сокращение ожидает Польшу, которая назначена на роль главного врага. Примерно того же следует ожидать и в отношениях с Литвой.

3. Наиболее вероятными кандидатами на усеченный вариант дипломатического присутствия кажутся Латвия и Эстония. Экспорт туда сравнительно невелик: в прошлом году в Латвию — 310 млн долларов, в Эстонию — 93 млн долларов. В то же время эти страны достаточно жестко критикуют белорусский режим.

4. Первоочередными объектами для роста присутствия Беларуси определены Вьетнам, Гонконг и Индия.