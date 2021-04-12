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Смерть многовекторности или оптимизация: к чему приведет закрытие посольств Беларуси
12.04.2021 16:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко потребовал, и белорусский МИД взял под козырек: часть диппредставительств страны зарубежом будут закрыты. Ведомство ссылается на оптимизацию аппарата, а эксперты спорят, можно ли сегодня говорить о знаменитой многовекторности Беларуси, или она пала смертью храбрых в борьбе за власть.
C чего все началось
По официальной статистике, сегодня интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. Лукашенко 6 апреля провел совещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений.
«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - сказал Александр Лукашенко. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».
Официальный белорусский лидер подчеркнул: «нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность».
Рост дипломатического присутствия на вселенских просторах
Глава МИД Беларуси Владимир Макей слова Лукашенко оперативно подтвердил: в одних странах (как минимум в нескольких) мы закроем диппредставительства, в других расширим. Где — неизвестно, сколько — непонятно. Единственное, что раскрыл по итогам совещания министр: больше диппредставительств после этой оптимизации не станет.
Впрочем, позже, учитывая резонанс от решения, Макей
«Оптимизация загранучреждений и центрального аппарата – это процесс постоянный. Потому что времена меняются, ситуация в каких-то странах меняется, где-то нестабильность, особенно если взять африканский, латиноамериканский континенты. Меняется политическая конъюнктура. И нам приходится реагировать на все эти вещи», -
Решение принимается по итогам отдачи работы посольства в конкретной стране.
«В результате той оптимизации, которую мы проведем, наше дипломатическое присутствие нисколько не уменьшится, наоборот увеличится на вселенских просторах. Какие-то вещи я уже назвал – насчет создания новых генконсульств в Мумбаи, Хошимине, Гонконге», - добавил Макей.
Знак — негативный, но чем закончится, пока неизвестно
«Из сказанного Владимиром Макеем, из указаний Лукашенко следует, что Беларусь сократит свое дипдломатическое присутствие в нескольких странах. Сокращение — это негативный знак, после которого довольно трудно возвращать нормальные отношения», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.
Эксперт не исключил, что то, над чем на протяжении нескольких десятилетий работал МИД Беларуси может быть в некоторых случаях перечеркуто, однако напомнил, что страны пока не называются. Есть только определенные намеки: экономическая эффективность и отношение к правящему режиму.
Впрочем, как подчеркнул Быковский, учитывая, что ЕС одновременно и не признает Лукашенко президентом, и является крупным экономическим партнером, поставщиком оборудования, там важные парты «тут должен возбладать прогматизм», «рубить с плеча, скорее всего, не будут».
«Второй момент. Есть страны-соседи, закрыть посольство в которых неудобно. Это касается Польши, Литвы, Украины, Латвии, - добавил Павлюк Быковский. - Как бы сложно не строились отношения с этими странами, очевидно, что через них проходит транзит грузов, есть человеческие связи у жителей Беларуси, нужно будет урегулировать инциденты, которые могут происходить с нашими гражданами на их территории и с их гражданами — на нашей».
Быковский предполагает, что прямое указание сократить диппредставительство, скорее всего, приведет к сокращению штата, возможно, «будут закрыты ряд посольств и представительств при международных институтах, которые сейчас выглядят не особо привлекательными для официального Минска».
«Это даст возможность выполить указания, но не обязательно подрежет многовекторность Беларуси», - преположил эксперт.
Он напомнил, что за ее сохранение высказывается и Лукашенко, и поддерживает Макей: «Соглашается, что в реальной ситуации ее тяжело реализовать на практике, но отказывается лететь с одним крылом».
Смерть многовекторности в борьбе за сохранение власти Лукашенко
«Первое, что очевидно на поверхности: происходит сокращение всех государственных институтов, сокращение бюджета. Денег все меньше в государстве, поэтому все, что можно сократить, сокращается. Теперь очередь дошла до МИД. Это первая, чисто финансовая вещь», - прокомментировал ситуацию БДГ политолог Валерий Карбалевич.
Вторая вещь, добавил эксперт, «действительно, политическая».
«Внешняя политика Беларуси после 2020 года очень сильно изменилась. Фактически западный вектор обрублен, ликвидирован. Посольства в западных странах остаются только структурами, которые продают товары. Товаропроводные сети. Действительно, для этого большие посольства не нужны», - пояснил он.
Когда меняется внешняя политика, меняется и структура посольств в зависимости от приоритетов, согласился политолог с Макеем. «Приоритеты на западном направлении исчезли, многовекторность исчезла, остались другие векторы: Россия, Китай, страны Азии, Африки и Латинской Америки. В соответствии с этим, меняется структура посольств», - отметил Валерий Карбалевич.
По его мнению, это дополнительный штрих, дополнительная примета того, что многовекторность в Беларуси исчезает после событий прошлого года.
«Отношения с Западом перешли в стадию сильной конфронтации. Причем, сами белорусские власти фактически сжигают мосты в этом направлении. Поэтому о многовекторности сегодня говорить сложно», - считает эксперт.
Политолог напомнил, что это происходит на концептуальном уровне: Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании, предложил с Конституции убрать тезис о нейтралитете, отказаться от идеи диверсификации внешнеэкономической деятельности, руководитель комиссии по международным делам Палаты Представителей Андрей Савиных сказал, что от концепции многовекторности нужно отказываться.
«Многовекторность погибла смертью храбрых в борьбе за власть Александра Лукашенко», - заключил Валерий Карбалевич.
В каких странах белорусские посольства могут исчезнуть
Политолог-международник Андрей Федоров в статье
1. Сокращение не затронет ведущие страны ЕС — Германию, Францию, Италию и отдельно Великобританию. С США представительство останется на сегодняшнем уровне.
2. Значительное сокращение ожидает Польшу, которая назначена на роль главного врага. Примерно того же следует ожидать и в отношениях с Литвой.
3. Наиболее вероятными кандидатами на усеченный вариант дипломатического присутствия кажутся Латвия и Эстония. Экспорт туда сравнительно невелик: в прошлом году в Латвию — 310 млн долларов, в Эстонию — 93 млн долларов. В то же время эти страны достаточно жестко критикуют белорусский режим.
4. Первоочередными объектами для роста присутствия Беларуси определены Вьетнам, Гонконг и Индия.
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Александр Лукашенко потребовал, и белорусский МИД взял под козырек: часть диппредставительств страны зарубежом будут закрыты.
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