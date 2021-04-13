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Задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев

13.04.2021 09:35 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 12 апреля, вечером в Шклове задержали главу партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева. Об этом сообщили родственники политика изданию Onliner.

«Это мой тесть, его задержали сегодня в 19 вечера. Но скорее всего, приехали к нему около 17—18 часов, когда он был в Шклове», - рассказывает один из родственников политика.

Костусев задержан по уголовному делу и на данный момент находится в СИЗО КГБ в Минске (Независимости, 17).

Сотрудники КГБ позвонили дочке политика, но она растерялась и не запомнила статью обвинения.

С 2017 года Григорий Костусев возглавляет партию БНФ, в которую вступил в 1989 году. За 30 лет работы в политсфере он был трижды избран депутатом местных советов.

В 2010 году политик выдвигался на пост президента Беларуси, собрал 110 тыс. подписей и стал одним из кандидатов. Ночью с 19 на 20 декабря он был задержан за участие в акции протеста против фальсификации результатов выборов. Костусев стал единственным кандидатом, кто успел оспорить результаты выборов в ЦИК, поскольку жалобу кандидат должен был подавать лично, чего другие кандидаты сделать не могли, находясь в СИЗО.

В этом году власти отказали оппозиционным партиям, в том числе и БНФ, в возможности проведения акций протеста на День Воли (25 марта).

Григорий Костусев в ответ на это заявил, что не согласен с данным решением и считает его «безосновательным и незаконным». Он говорил, что будет безотлагательно обжаловать в судах отказ Мингорисполкома выдать разрешение на проведении акции и отказ столичной милиции заключить договор об обеспечении безопасности на акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 12 апреля, вечером в Шклове задержали главу партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева.
 
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