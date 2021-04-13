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Президент Беларуси направится с визитом в Азербайджан
13.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМинск - Баку: основные направления отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества - в рабочем графике Президента Беларуси. Глава государства сегодня направится с визитом в Азербайджан.
Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повесткуПрезиденты проведут две встречи. Неформальная состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. Основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым намечена на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.
На повестке - вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукцииЗатронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
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Минск - Баку: основные направления отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества - в рабочем графике Президента Беларуси. Глава государства...
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