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В. Андрейченко: Приоритетное направление внешней политики Беларуси - развитие отношений с Китаем

13.04.2021 14:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Приоритетным направлением внешней политики Беларуси  остается  развитие отношений с Китаем. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время встречи с послом КНР в нашей стране  Се Сяоюном. По словам председателя Палаты представителей, основу двустороннего сотрудничества составляют контакты руководителей наших государств: в январе Александр Лукашенко провел важные телефонные переговоры с Си Цзиньпинем. Обсуждалось наращивание поставок пищевой продукции в КНР, хлористого калия, развитие отношений между регионами, а также вопросы борьбы с COVID-19.
Сегодня китайско-белорусское взаимовыгодное сотрудничество развивается стабильно и плодотворно. Как добавил посол Китая, в отношениях стран наблюдается постоянный прогресс в области делового сотрудничества, в экономике, торговле, инвестициях, науке и технике, культуре и образовании. 

 
 
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Приоритетным направлением внешней политики Беларуси  остается  развитие отношений с Китаем. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время встречи с послом КНР в...
 
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