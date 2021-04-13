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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Андрейченко: Приоритетное направление внешней политики Беларуси - развитие отношений с Китаем Приоритетным направлением внешней политики Беларуси остается развитие отношений с Китаем. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время встречи с послом КНР в...

Приоритетным направлением внешней политики Беларуси остается развитие отношений с Китаем. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время встречи с послом КНР в нашей стране Се Сяоюном. По словам председателя Палаты представителей, основу двустороннего сотрудничества составляют контакты руководителей наших государств: в январе Александр Лукашенко провел важные телефонные переговоры с Си Цзиньпинем. Обсуждалось наращивание поставок пищевой продукции в КНР, хлористого калия, развитие отношений между регионами, а также вопросы борьбы с COVID-19.Сегодня китайско-белорусское взаимовыгодное сотрудничество развивается стабильно и плодотворно. Как добавил посол Китая, в отношениях стран наблюдается постоянный прогресс в области делового сотрудничества, в экономике, торговле, инвестициях, науке и технике, культуре и образовании.