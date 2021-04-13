Лукашенко вылетел в Баку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился во вторник 13 апреля с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Темы переговоров Лукашенко и Алиева

Главы государств встретятся дважды и проведут переговоры в двух форматах: неформальном и официальном.

Первая часть переговоров состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку. Планируется, что лидеры двух стран обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы углубления двустороннего сотрудничества. В среду обсуждение наиболее актуальных тем состоится как в узком, так и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание стороны уделят расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.

Речь пойдет об углублении промышленной кооперации, реализации текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции.

Предполагается, что стороны обсудят также темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Как указывает пресс-служба президента Беларуси, главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Встречи президентов двух стран

В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года - тогда Алиев прилетал в Минск . В рамках этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и Минобороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Лукашенко же до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. В ходе встречи президенты договорились о том, что в азербайджанской провинции Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1200 голов скота. Тогда же белорусская сторона выразила интерес к переработке нефти в Азербайджана на давальческих условиях.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана

Баку входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Минска: в прошлом году товарооборот между странами приблизился к полумиллиарду долларов.

Успешно развивается сотрудничество в нефтяной сфере. В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти после временной приостановки поставок сырья в Беларусь крупными российскими компаниями. В республику поступило порядка миллиона тонн нефти, а в 2021 году закупки продолжились: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки.

На территории Азербайджана работает производство по сборке белорусских тракторов и комбайнов, грузовых автомобилей и транспортной техники.

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