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Лукашенко вылетел в Баку
13.04.2021 14:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился во вторник 13 апреля с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Темы переговоров Лукашенко и Алиева
Главы государств встретятся дважды и проведут переговоры в двух форматах: неформальном и официальном.
Первая часть переговоров состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку. Планируется, что лидеры двух стран обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы углубления двустороннего сотрудничества. В среду обсуждение наиболее актуальных тем состоится как в узком, так и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание стороны уделят расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.
Речь пойдет об углублении промышленной кооперации, реализации текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции.
Предполагается, что стороны обсудят также темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
Встречи президентов двух стран
В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года - тогда Алиев
Лукашенко же до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны подписали
Сотрудничество Беларуси и Азербайджана
Баку входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Минска: в прошлом году товарооборот между странами приблизился к полумиллиарду долларов.
Успешно развивается сотрудничество в нефтяной сфере. В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти после временной приостановки поставок сырья в Беларусь крупными российскими компаниями. В республику поступило порядка миллиона тонн нефти, а в 2021 году закупки продолжились: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки.
На территории Азербайджана работает производство по сборке белорусских тракторов и комбайнов, грузовых автомобилей и транспортной техники.
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Программой двухдневного визита предусмотрены две встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
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