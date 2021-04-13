ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко вылетел в Баку

13.04.2021 14:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился во вторник 13 апреля с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Темы переговоров Лукашенко и Алиева

Главы государств встретятся дважды и проведут переговоры в двух форматах: неформальном и официальном.

Первая часть переговоров состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку. Планируется, что лидеры двух стран обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы углубления двустороннего сотрудничества. В среду обсуждение наиболее актуальных тем состоится как в узком, так и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание стороны уделят расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.

Речь пойдет об углублении промышленной кооперации, реализации текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции.

Предполагается, что стороны обсудят также темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
Как указывает пресс-служба президента Беларуси, главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Встречи президентов двух стран

В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года - тогда Алиев прилетал в Минск. В рамках этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и Минобороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Лукашенко же до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. В ходе встречи президенты договорились о том, что в азербайджанской провинции Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1200 голов скота. Тогда же белорусская сторона выразила интерес к переработке нефти в Азербайджана на давальческих условиях.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана

Баку входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Минска: в прошлом году товарооборот между странами приблизился к полумиллиарду долларов. 

Успешно развивается сотрудничество в нефтяной сфере. В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти после временной приостановки поставок сырья в Беларусь крупными российскими компаниями. В республику поступило порядка миллиона тонн нефти, а в 2021 году закупки продолжились: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки.

На территории Азербайджана работает производство по сборке белорусских тракторов и комбайнов, грузовых автомобилей и транспортной техники.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программой двухдневного визита предусмотрены две встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
 
Новости дня
Новости политики
 
В. Андрейченко: Приоритетное направление внешней политики Беларуси - развитие отношений с Китаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by