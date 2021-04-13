Переговоры Лукашенко и Алиева началась с неформального ужина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева в Баку началась с неформального ужина, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава белорусского государства направился на встречу с азербайджанским коллегой сразу после прилета в аэропорт имени Гейдара Алиева и небольшого церемониала.

"В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества", – сообщает пресс-служба Лукашенко.

Там отметили, что зачастую неформальные встречи оказываются более результативными, нежели официальные переговоры.

Официальная часть переговоров

Официальная часть начнется в среду 14 апреля. Встреча президентов пройдет во дворце "Загульба". Переговоры сперва состоятся в узком составе, в них также примут участие главы внешнеполитических ведомств. А после к ним присоединятся остальные члены делегаций.

За это время особое внимание планируется уделить торгово-экономическому взаимодействию, вопросам промышленной кооперации, сотрудничестве в области сельхозпереработки.

Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, не обойдут лидеры двух стран и вопросы здравоохранения, туризма и образования. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Встречи президентов двух стран

В последний раз главы государств виделись в ноябре 2018 года – тогда Алиев прилетал в Минск. В рамках этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и Минобороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Лукашенко же до этого был в Баку двумя годами ранее – осенью 2016-го. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана

Баку входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Минска: в прошлом году товарооборот между странами приблизился к 500 миллионам долларов.

Развивается сотрудничество в нефтяной сфере. В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти после временной приостановки поставок сырья в Беларусь крупными российскими компаниями. В республику поступило порядка миллиона тонн нефти, а в 2021 году закупки продолжились. Минск и сейчас закупает азербайджанское нефтяное сырье, оно поступает на Мозырский НПЗ для переработки.

На территории Азербайджана работает производство по сборке белорусских тракторов и комбайнов, грузовых автомобилей и транспортной техники.