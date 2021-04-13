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Путин и Байден поговорили по телефону
13.04.2021 18:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.
Главы государств, по информации пресс-службы Белого дома, подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности.
"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.
В марте американский президент
(последует)
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Это первый разговор двух лидеров после того, как хозяин Белого дома некорректно высказался в адрес российского президента.
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