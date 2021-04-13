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Президент Беларуси направился с визитом в Азербайджан

Экономическое сотрудничество Беларуси и Азербайджана

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси отправился в Азербайджан на встречу с Ильхамом Алиевым Президент Беларуси сегодня направился с визитом в Азербайджан. Борт номер один взял курс на Баку около часа назад. Двухдневная программа предполагает...

Президент Беларуси сегодня направился с визитом в Азербайджан. Борт номер один взял курс на Баку около часа назад.Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. Главы государств проведут две встречи: неформальная состоится сегодня сразу по прибытии белорусского лидера. Основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым намечена на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.Основное внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.На сотрудничество во всех областях в прошлом году наложила отпечаток пандемия. Но несмотря на все сложности, экспортный перечень белорусских товарных позиций увеличился на 33 пункта. Товарооборот же по итогам прошлого года составил 447 млн долларов.Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки - сегодня спектр таких тем как никогда широк. А по итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.