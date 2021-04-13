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Президент Беларуси прибыл с визитом в Азербайджан
13.04.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБорт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев во второй половине дня.
Все тонкости дипломатического протокола: государственные флаги двух стран, красная дорожка и рота почетного караула. Александра Лукашенко в аэропорту встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне. После небольшого церемониала Глава государства направился на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Первая встреча двух лидеров организована в неформальной обстановке. Как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний. На повестке основные направления работы и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.
Экономическое сотрудничество Беларуси и Азербайджана
Основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым намечена на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Внимание расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Затронут и не менее актуальные темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. На сотрудничество во всех сферах в прошлом году наложила отпечаток пандемия, но несмотря на все сложности, экспортный перечень белорусских товарных позиций увеличился на 33 пункта.
Товарооборот же по итогам 2020 составил 447 миллионов долларов. Причем показатель вырос в полтора раза по сравнению с 2019.
Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сегодня спектр таких тем как никогда широк. А по итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
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Борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев во второй половине дня. Все тонкости дипломатического протокола: государственные флаги...
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