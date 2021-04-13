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Экономическое сотрудничество Беларуси и Азербайджана

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси прибыл с визитом в Азербайджан Борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев во второй половине дня. Все тонкости дипломатического протокола: государственные флаги...

Борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев во второй половине дня.Все тонкости дипломатического протокола: государственные флаги двух стран, красная дорожка и рота почетного караула. Александра Лукашенко в аэропорту встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне. После небольшого церемониала Глава государства направился на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Первая встреча двух лидеров организована в неформальной обстановке. Как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний. На повестке основные направления работы и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.Основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым намечена на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Внимание расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Затронут и не менее актуальные темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. На сотрудничество во всех сферах в прошлом году наложила отпечаток пандемия, но несмотря на все сложности, экспортный перечень белорусских товарных позиций увеличился на 33 пункта.Товарооборот же по итогам 2020 составил 447 миллионов долларов. Причем показатель вырос в полтора раза по сравнению с 2019.Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сегодня спектр таких тем как никогда широк. А по итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.