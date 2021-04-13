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Минобороны обвиняет Польшу в нарушении границы, Польша опровергает

14.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля в 20 часов 45 минут неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши. После этого объект вернулся на территорию соседнего государства.

О каком объекте речь из сообщения ведомства -- неясно. Однако это не помешало белорусской стороне из-за инцидента вызвать для объяснений атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Белорусская сторона потребовала провести разбирательство и сегодня получила ответ от Польши.

«Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 этого года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Напомним, что сейчас отношения между Польшей и Беларусью находятся в фазе конфликта.

На фото: ответ польской стороны

 
 
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Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля в 20 часов 45 минут неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны...
 
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