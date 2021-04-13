Минобороны обвиняет Польшу в нарушении границы, Польша опровергает

Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля в 20 часов 45 минут неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши. После этого объект вернулся на территорию соседнего государства.

О каком объекте речь из сообщения ведомства -- неясно. Однако это не помешало белорусской стороне из-за инцидента вызвать для объяснений атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Белорусская сторона потребовала провести разбирательство и сегодня получила ответ от Польши.

«Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 этого года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Напомним, что сейчас отношения между Польшей и Беларусью находятся в фазе конфликта.

На фото: ответ польской стороны