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Минобороны обвиняет Польшу в нарушении границы, Польша опровергает
14.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля в 20 часов 45 минут неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши. После этого объект вернулся на территорию соседнего государства.
О каком объекте речь из сообщения ведомства -- неясно. Однако это не помешало белорусской стороне из-за инцидента вызвать для объяснений атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Белорусская сторона потребовала провести разбирательство и сегодня получила ответ от Польши.
«Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 этого года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Напомним, что сейчас отношения между Польшей и Беларусью
На фото: ответ польской стороны
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Министерство обороны Беларуси сообщило, что 12 апреля в 20 часов 45 минут неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны...
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