История белорусских протестов глазами Александра Федуты

Задержанный КГБ политолог Александр Федута в феврале нынешнего года дал интервью DW, где охарактеризовал белорусские выборы и протесты прошлых лет.

Федута высказал свою точку зрения на события 2020-го и начало 2021 годов. По его мнению, высокий уровень репрессий связан с крайне низкой поддержкой Александра Лукашенко на выборах 9 августа.

Публикуем рассказ политтехнолога без сокращений.

Почему возникают протесты в Беларуси

Протесты в стране возникают только по случаю президентских выборов. Это связано с тем, что уже в 1996 году Александр Лукашенко на референдуме изменил Конституцию таким образом, что парламент не решает практически ничего.

Чем более правдоподобный результат показывает ЦИК на выборах, тем меньше вероятны протесты.

2001

В 2001 году главному оппозиционному кандидату, единому кандидату демократических сил Владимиру Гончарику было начислено примерно около 18% голосов. Соответственно протест вывел на улицу 2-3 тысячи человек. И этого в принципе никто не заметил.

Потому что и экономика развивалась, и репрессии были далеко не такие существенные. И одновременно единый кандидат демократических сил не был достаточно внятно презентован обществу.

Им стал видный профсоюзный функционер, который занимал пост с советских времен.

2006

В 2006 году единым кандидатом от оппозиции должен был стать Александр Милинкевич, представитель одной из крупных негосударственных неправительственных организаций.

Он не стал единым, поскольку в качестве альтернативы заявил о себе бывший ректор БГУ Александр Козулин. Козулину приписали чуть больше 2%, а Милинкевичу около 6%. И в результате, поскольку альтернатива была предъявлена, и с цифрой достаточно непонятной, потому что традиционно социологические опросы показывали, что оппозицию поддерживают примерно 20 проц взрослого населения страны.

Произошло то, что называется «Площадь», «площа Калиновского» так называемая. Это был молодежный палаточный городок, который стоял несколько дней, он не расходился. И, по некоторым подсчетам, в этих акциях протеста приняли участие от 10 до 15 тысяч человек. В конце концов этот палаточный городок разогнали.

2010

В 2010 году было понятно, что фальсификации были очень велики, и было понятно, что рейтинг Лукашенко не настолько высок, чтобы выиграть в первом туре. Но оппозиция совершила глупость, она не смогла договориться, и в результате вместо одного, максимум двух кандидатов появилось восемь оппозиционных кандидатов.

Лукашенко сделал самый разумный в этой ситуации ход. Он просто зарегистрировал всех, не дав консолидировать голоса. Но он понимал, что протест будет неизбежен, потому что увидел, что выступления этих восьми альтернативных кандидатов по телевидению имеют кумулятивный эффект. А людей, которые выступают против Лукашенко, становится все больше и больше.

Один из кандидатов, наиболее рейтинговый, поэт Владимир Некляев, был избит в то время, когда голосование еще шло. Его привезли в больницу скорой помощи, откуда его потом выкрало КГБ. Были арестованы еще пятеро кандидатов и значительная часть членов избирательных штабов.

Акция протестов собрала , по некоторым подсчетам, от 30 до 50 тысяч человек. Но было холодно, это был декабрь месяц. Палаточного городка на площади не получилось. И одновременно те, кто призывал прийти на площадь, не смогли донести свой план действий.

Поэтому часть протестующих разошлась, а оставшихся ОМОН благополучно, если можно так выразиться, разбил и попытался разогнать. Но факт остается фактом: Лукашенко испугался. Лукашенко понял, что его рейтинговый ресурс не бесконечен.

2015

В 2015 году не было ничего, это было после украинского майдана. И знаменитая фраза «Вы что, хотите, как в Украине?» пугала всех. Она пугала и тех, кого интересовала стабильность, и тех, кто хотел, чтобы Лукашенко ушел, но не хотел российской экспансии в Беларусь. Результате внятной альтернативы не было, и защищать эту альтернативу было некому. Все обошлось без репрессий, но и без протестов.

2020

И сейчас мы получили уникальную ситуацию – когда, как говорит социология, Александр Лукашенко впервые не получил большинства. Не только большинства, которое позволило бы ему выиграть в первом туре, но большинства, которое позволило ему выиграть вообще.

И этим вызван тот уровень репрессий, который мы наблюдаем. Я могу назвать главное отличие нынешних белорусских протестов. Это принципиальная установка на мирный исход.

«Митинги 2020 года принципиально отличаются от всего, что было раньше, они стали самыми массовыми в истории Беларуси», - заявил Федута.