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Австрия готова стать площадкой для переговоров Путина и Байдена
14.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Австрия готова стать площадкой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщило
В МИД заявили, что уже видели сообщения СМИ, поэтому если два государства решат провести саммит на уровне глав государства, это достойно одобрения.
"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", – подчеркнули в МИД.
Ранее Белый дом проинформировал, что Байден во время телефонного разговора во вторник
Позже пресс-секретарь администрации американского лидера Джен Псаки заявила журналистам, что говорить о месте проведения мероприятия с участием президентов двух стран пока рано.
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В Белом доме говорят, что пока обсуждать какие-либо мероприятия с участием двух президентов рано.
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