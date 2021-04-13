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Австрия готова стать площадкой для переговоров Путина и Байдена

14.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Австрия готова стать площадкой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

В МИД заявили, что уже видели сообщения СМИ, поэтому если два государства решат провести саммит на уровне глав государства, это достойно одобрения.

"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", – подчеркнули в МИД.

Ранее Белый дом проинформировал, что Байден во время телефонного разговора во вторник предложил Путину провести в предстоящие месяцы саммит.

Позже пресс-секретарь администрации американского лидера Джен Псаки заявила журналистам, что говорить о месте проведения мероприятия с участием президентов двух стран пока рано.

 
Теги: Минск
 
 
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В Белом доме говорят, что пока обсуждать какие-либо мероприятия с участием двух президентов рано.
 
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