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Путин поддержал идею президента Финляндии провести саммит в Хельсинки

14.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал идею президента Финляндии Саули Ниинистё провести в 2025 году в Хельсинки саммит по случаю 50-летия совещания и безопасности в Европе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор Путина и Ниинистё состоялся вечером во вторник, 13 апреля.

"Саули Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 года саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения "духа Хельсинки". Поддержав эту идею, Владимир Путин привлек внимание к преследующему по сути те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН", - сообщили в Кремле.

В ходе разговора президенты обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня. "Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, президенты не обошли стороной внутриукраинский конфликт. Глава Финляндии попросил российского коллегу изложить подходы Москвы к разрешению ситуации на юго-востоке Украины. В свою очередь, Путин обратил внимание "на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".

"В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате", - сообщили в Кремле.

Путин также проинформировал Ниинистё о разговоре с президентом США Джо Байденом, который состоялся ранее во вторник.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский президент обратил внимание коллеги на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
 
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