Президенты Беларуси и Азербайджана неформально общались 5 часов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Белорусский и азербайджанский президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев встретились тет-а-тет, неформальная встреча продлилась около пяти часов.

Лидеры государств обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества. О чем конкретно говорили – не уточняется.

Накануне Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что около 10 часов вечера главам государств передали "толстые стопки документов", и уточнили, что "этим вечером в основном международку обсуждают".

В среду, 14 апреля, главы государств встретятся в официальной обстановке, где обсудят белорусско-азербайджанские отношения. Переговоры состоятся в узком составе, в них также примут участие главы внешнеполитических ведомств. Затем к ним присоединятся остальные члены делегаций.

Визит Лукашенко в Баку

Визит Александра Лукашенко в Баку начался во вторник. Сразу после приземления белорусский лидер направился в резиденцию Ильхама Алиева. Как рассказали в пресс-службе белорусского президент, встреча глав государств началась с неформального ужина.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана

В 2020 году Азербайджан вошел в перечень 15 государств по объемам торговли с Беларусью. Товарооборот стран составил около полумиллиарда долларов. Удалось расширить ассортимент товаров на рынке Азербайджана, в том числе за счет поставок продуктов питания. Также азербайджанские власти остались довольны белорусской продукцией машиностроения, в частности, белорусско-швейцарскими поездами Stadler.

По словам посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, "визит на высшем уровне – это не только политический вопрос. Это прежде всего придание импульса отношениям между двумя странами и государственному аппарату, что позволит развивать точки соприкосновения в пользу наших народов".

Ранее стало известно об увеличении поставок нефти из Азербайджана в Беларусь. В 2021 году объем каспийских углеводородов достигнет 1 миллиона тонн. В прошлом году на Мозырский нефтеперерабатывающий завод поступило около 800 тысяч тонн сырья. Совокупно в Новополоцке и Мозыре Беларусь готова обработать до 18 тонн нефти в текущем году.

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