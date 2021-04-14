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Президенты Беларуси и Азербайджана неформально общались 5 часов
14.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Белорусский и азербайджанский президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев встретились тет-а-тет, неформальная встреча продлилась около пяти часов.
Лидеры государств обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества. О чем конкретно говорили – не уточняется.
Накануне Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что около 10 часов вечера главам государств передали "толстые стопки документов", и уточнили, что "этим вечером в основном международку обсуждают".
В среду, 14 апреля, главы государств встретятся в официальной обстановке, где обсудят белорусско-азербайджанские отношения. Переговоры состоятся в узком составе, в них также примут участие главы внешнеполитических ведомств. Затем к ним присоединятся остальные члены делегаций.
Визит Лукашенко в Баку
Визит Александра Лукашенко в Баку начался во вторник. Сразу после приземления белорусский лидер направился в резиденцию Ильхама Алиева. Как рассказали в пресс-службе белорусского президент,
Сотрудничество Беларуси и Азербайджана
В 2020 году Азербайджан вошел в перечень 15 государств по объемам торговли с Беларусью. Товарооборот стран составил около полумиллиарда долларов. Удалось расширить ассортимент товаров на рынке Азербайджана, в том числе за счет поставок продуктов питания. Также азербайджанские власти остались довольны белорусской продукцией машиностроения, в частности, белорусско-швейцарскими поездами Stadler.
По словам посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, "визит на высшем уровне – это не только политический вопрос. Это прежде всего придание импульса отношениям между двумя странами и государственному аппарату, что позволит развивать точки соприкосновения в пользу наших народов".
Ранее стало известно об
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Неофициальные переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева начались с ужина и продолжались до полуночи.
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