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Лукашенко и Алиев неформально общались 5 часов и закончили к полуночи
14.04.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 13 апреля, Александр Лукашенко прилетел в Азербайджан и сразу же провел пятичасовую неформальную встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Об этом
В международном аэропорту Гейдар Алиев Лукашенко встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку заранее.
По прилету Александр Лукашенко сразу же направился на неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым, которая началась примерно в 7 часов вечера, а закончилась только к полуночи.
Президентская пресс-служба
По информации телеграм-канала «Пул первого», Лукашенко и Алиев вчера в основном
«Пул первого» рассказал, что во время встречи из-под «кодовых замков» извлекли толстые стопки документов и передали в переговорную комнату.
Официальная часть встречи назначена на сегодня, она состоится во дворце «Загульба» (часть резиденции Алиева).
«Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием», - сообщает пресс-служба Лукашенко.
Будут обсуждаться промышленная кооперация, реализация совместных проектов в сфере продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Также Лукашенко и Алиев обменяются мнениями «по актуальным вопросам международной повестки дня» и подпишут двухсторонние документы.
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Вчера, 13 апреля, Александр Лукашенко прилетел в Азербайджан и сразу же провел пятичасовую неформальную встречу с президентом Ильхамом Алиевым.
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