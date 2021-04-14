Лукашенко и Алиев неформально общались 5 часов и закончили к полуночи

Вчера, 13 апреля, Александр Лукашенко прилетел в Азербайджан и сразу же провел пятичасовую неформальную встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Белта.

В международном аэропорту Гейдар Алиев Лукашенко встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку заранее.

По прилету Александр Лукашенко сразу же направился на неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым, которая началась примерно в 7 часов вечера, а закончилась только к полуночи.

Президентская пресс-служба заявляет , что тет-а-тет обсуждались «основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества».

По информации телеграм-канала «Пул первого», Лукашенко и Алиев вчера в основном обсуждали «международку».

«Пул первого» рассказал, что во время встречи из-под «кодовых замков» извлекли толстые стопки документов и передали в переговорную комнату.

Официальная часть встречи назначена на сегодня, она состоится во дворце «Загульба» (часть резиденции Алиева).

«Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Будут обсуждаться промышленная кооперация, реализация совместных проектов в сфере продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Также Лукашенко и Алиев обменяются мнениями «по актуальным вопросам международной повестки дня» и подпишут двухсторонние документы.