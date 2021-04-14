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Парламентарии ЕС начинают слышать доводы Минска – Кочанова

14.04.2021 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Доводы Минска по обстановке в стране услышали страны Европейского союза, об этом рассказала председатель Совета республики Наталья Кочанова эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам спикера, Беларусь направляла обращения европейским парламентариям, чтобы ознакомить с ситуацией в стране, а также просьбой услышать официальную информацию.

"Послушайте от нас информацию, из первых уст, о происходящем в нашей стране. Есть, конечно, подвижки в этом вопросе", – рассказала Кочанова.

Белорусские депутаты также выразили готовность совместно работать с парламентариями Франции и Италии.

"Думаю, осознание придет у наших коллег. Мы ведь не самозванцы, мы работаем в Национальном собрании Республики Беларусь", – сказала она.

По словам председателя Совета Республики, парламентарии будут делать все для того, чтобы конструктивно сотрудничать со всеми, кто идет навстречу.

"Думаю, что нас услышат, думаю, слышат уже сегодня. Только хотят ли воспринимать так, как хотим мы этого?" - сказала Кочанова.

Ситуация в Беларуси

Акции протестов начались в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года - на них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Во время разгона участников акций силовики использовали спецсредства и спецтехнику. 

В феврале КГБ Беларуси сообщил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден. 

Белорусские власти заявили, что управление ими было скоординировано из США при поддержке стран Европы. Против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе за призывы к захвату власти неконституционным путем, покушении на теракт, создании экстремистских формирований.

В отношении Беларуси рядом стран были введены санкции. Официальный Минск пообещал предпринять на них ответные меры.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские депутаты неоднократно направляли коллегам из Евросоюза письма для того, чтобы проинформировать о ситуации в стране.
 
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