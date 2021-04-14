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Как Россия желает выстраивать отношения с США, рассказали в МИД РФ

14.04.2021 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. А пресс-служба Белого дома отметилась "удивительным заявлением", подчеркнула Захарова.

"Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live". 

© Photo : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa Rodriguez
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При этом она подтвердила, что МИД РФ со своей стороны готовит встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Так Захарова прокомментировала проработку встречи президентов России и США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден сам предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда пояснила, что говорить о месте и времени такого встречи пока рано.

Отношения России и США

Захарова подчеркнула, что Россия намерена выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе. 

"Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать", – подчеркнула она.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву для проведения консультаций. Такой шаг был предпринят российской стороной после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, где прозвучали резкие высказывания в адрес России и лично президента Владимира Путина.

В свою очередь российский лидер отреагировал на высказывания американского коллеги: напомнил цитату из детской считалки "Кто обзывается, тот сам так называется" и пожелал Байдену здоровья.

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Теги: Минск
 
 
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Идеологически и политически Россия может выстраивать отношения с США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
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