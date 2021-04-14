|
Как Россия желает выстраивать отношения с США, рассказали в МИД РФ
14.04.2021 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. А пресс-служба Белого дома отметилась "удивительным заявлением", подчеркнула Захарова.
"Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".
При этом она подтвердила, что МИД РФ со своей стороны готовит встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Так Захарова прокомментировала проработку
Ранее американские СМИ сообщили, что Байден сам предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда пояснила, что говорить о месте и времени такого встречи пока рано.
Отношения России и США
Захарова подчеркнула, что Россия намерена выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе.
"Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать", – подчеркнула она.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов
В свою очередь российский лидер отреагировал на высказывания американского коллеги: напомнил цитату из детской считалки "Кто обзывается, тот сам так называется" и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идеологически и политически Россия может выстраивать отношения с США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)