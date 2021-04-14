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Заседание конституционной комиссии пройдет сегодня в Минске
14.04.2021 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, проведет сегодня очередное заседание. Первое рабочее заседании комиссии прошло в конце марта, на нем рассматривали предложения в раздел Конституции Беларуси, касающийся семьи и личности.
Как ранее сообщал Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего
Сегодня будут рассмотрены предложения в раздел Конституции, касающийся избирательной системы.
Кто входит в комиссию
Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 16 марта, в состав конституционной комиссии
Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Его заместителями будут председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
В состав комиссии также вошли сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк и Валентин Семеняко.
Вырабатывать предложения по изменению конституцию в составе комиссии будут также представители органов местного самоуправления, финансового сектора экономики, науки и образования, сферы культуры и спорта.
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Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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