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В Москве задержан белорусский адвокат Юрий Зенкович

14.04.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Москве по подозрению в терроризме задержали белорусского адвоката с американским гражданством Юрия Зенковича. Об этом сообщила его жена Елена Денисовец «Радыё Свобода».

По словам Елены Денисовец, Зенкович находился в деловой поездке в Европе и Россия была одним из ее пунктов.

Денисовец рассказывает, что ее мужа «фактически похитили» из московского отеля. Задержание произошло 11 апреля, а сообщили ей только 13 числа.

Жена адвоката общалась с менеджером отеля, где находился Зенкович во время ареста.

«Сотрудница отеля видела из окна, как люди в штатском скрутили Юрия и задержали. Они сказали: мы его забираем, он подозревается в терроризме. Они помахали удостоверением, сказали, что из спецслужб. Потом еще пару человек пришли в его номер и забрали все вещи», - сообщила Елена Денисовец.

На данный момент белорусский адвокат находится в тюрьме КГБ в Минске, а с его женой связался государственный адвокат Павел Ульянцев, который хотел, чтобы она оплатила его услуги.

Денисовец отправила Ульянцеву электронное письмо с ее вопросами, ответ не последовал, но через несколько часов он перезвонил и сообщил, что Юрия Зенковича забрали белорусские спецслужбы в Москве.

«Я сказала: вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, похищают людей? Он ответил — я не могу с вами об этом разговаривать», - говорит жена задержанного адвоката.

О Юрии Зенковиче

Юрий Зенькович живет в США с 2007 года и ведет там юридическую деятельность. До этого времени он был одним из лидеров белорусской партии БНФ.

Сейчас адвокат редко приезжает на родину. В Беларуси он был в августе 2020 года после президентских выборов. Тогда Зенкович попал под арест на 10 суток из-за участия в акциях протеста. В ИВС он объявил голодовку в знак протеста.

Помимо юридической деятельности в США Юрий Зенкович вел свой блог в Facebook, где довольно провокационно высказывался на политическую тематику. Он даже пытался выдвинуться в депутаты Палаты представителей и заявлял, что хочет стать президентом Беларуси (но он не мог бы этого сделать, поскольку живет за границей).

Напомним, в тот же день, когда был арестован Зенкович, задержали известного белорусского политолога Александра Федуту.

13 апреля стало известно, что задержан глава партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев.

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве по подозрению в терроризме задержали белорусского адвоката с американским гражданством Юрия Зенковича.
 
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