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В Баку состоятся переговоры президентов Беларуси и Азербайджана

14.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Баку состоятся переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Белорусский борт номер один накануне приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Визит Президента Беларуси в Азербайджан

В Баку состоятся переговоры президентов Беларуси и Азербайджана

Все тонкости дипломатического протокола: государственные флаги двух стран, красная дорожка и рота почетного караула. Александра Лукашенко в аэропорту встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне. После небольшого церемониала Глава государства направился на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Первая встреча двух лидеров организована в неформальной обстановке 

В Баку состоятся переговоры президентов Беларуси и Азербайджана

Как показывает практика, иногда за подобными переговорами  удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний. На повестке - основные направления работы и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. В итоге неформальная встреча продолжалась 5 часов и закончилась только к полуночи. 

Сегодня основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке - вопросы промышленной кооперации, проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Затронуты и не менее актуальные темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки - сегодня спектр таких тем как никогда широк. А по итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
 
 
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Сегодня в Баку состоятся переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Белорусский борт номер один накануне приземлился в международном аэропорту Гейдар...
 
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