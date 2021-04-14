Самые теплые со времен СССР: Лукашенко об отношениях Беларуси и Азербайджана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Ни одна пандемия не сможет помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Ильхамом Алиевым.

"Трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям", – цитирует Лукашенко агентства БЕЛТА.

Белорусский лидер поблагодарил Алиева за поддержку республики в сфере поставок углеводородного сырья. Он считает, что в этом направлении стоит "рассмотреть вопрос" об углублении отношений. Лукашенко назвал его тонким и щепетильным, так как Беларусь находится в эпицентре экономических и политических событий. Тем не менее, он не сомневается: все вопросы можно решить.

Беларусь и Азербайджан: тесное взаимодействие

В свою очередь азербайджанский лидер подчеркнул: отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем. По словам Алиева, сотрудничество с Беларусью идет по всем направлениям: как в политической сфере, так и в экономике.

"Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного", – сказал Алиев.

Также хорошие отношения двух стран позволяют, по его мнению, планировать следующие шаги и идти вперед как два друга и партнера.

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