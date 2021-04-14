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Самые теплые со времен СССР: Лукашенко об отношениях Беларуси и Азербайджана
14.04.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. Ни одна пандемия не сможет помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана, заявил Александр Лукашенко
"Трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям", – цитирует Лукашенко агентства
Белорусский лидер поблагодарил Алиева
Беларусь и Азербайджан: тесное взаимодействие
В свою очередь азербайджанский лидер подчеркнул: отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем. По словам Алиева, сотрудничество с Беларусью идет по всем направлениям: как в политической сфере, так и в экономике.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного", – сказал Алиев.
Также хорошие отношения двух стран позволяют, по его мнению, планировать следующие шаги и идти вперед как два друга и партнера.
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По словам белорусского лидера, истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя.
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