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А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия
14.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПомешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия.
Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции Загульба неподалеку от Баку. Президент отметил, что страны построили крайне крепкие отношения и в политике, и в экономике. Отметим, что встреча проходила в узком составе, затем к главам государств присоединились остальные члены делегаций.
Товарооборот Беларуси и Азербайджана - почти полмиллиарда долларов
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Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером...
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