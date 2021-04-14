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А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

14.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия.

А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия


Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции Загульба неподалеку от Баку. Президент отметил, что страны построили крайне крепкие отношения и в политике, и в экономике. Отметим, что встреча проходила в узком составе, затем к главам государств присоединились остальные члены делегаций. 

Товарооборот Беларуси и Азербайджана - почти полмиллиарда долларов

А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном  приблизился к важной отметке в полмиллиарда долларов. Главное, что, несмотря на пандемию, удалось сохранить позитивную динамику. В целом же лидеры обсудили целый спектр тем - от поставок продовольствия до кооперации в научной и нефтяной сферах. Подробности - в наших следующих выпусках. 
 
 
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Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером...
 
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