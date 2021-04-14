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Товарооборот Беларуси и Азербайджана - почти полмиллиарда долларов





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером...

Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия.Такое заявление сделал Александр Лукашенко на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции Загульба неподалеку от Баку. Президент отметил, что страны построили крайне крепкие отношения и в политике, и в экономике. Отметим, что встреча проходила в узком составе, затем к главам государств присоединились остальные члены делегаций.В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к важной отметке в полмиллиарда долларов. Главное, что, несмотря на пандемию, удалось сохранить позитивную динамику. В целом же лидеры обсудили целый спектр тем - от поставок продовольствия до кооперации в научной и нефтяной сферах. Подробности - в наших следующих выпусках.