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Переговоры в Баку: о чем договорились Алиев и Лукашенко

14.04.2021 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Второй день официального визита Александра Лукашенко в Азербайджан ознаменовался переговорами с Ильхамом Алиевым в узком и расширенном форматах.

Белорусский лидер констатировал, что на протяжении двух дней Минск и Баку сумели провести ревизию отношений между странами, что подтверждает стратегический характер отношений.

"Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - заявил он.

В среду 14 апреля в столице Азербайджана обсуждалось развитие сотрудничества в торговле и экономике, а также промышленная кооперация. В Закавказье планируется создание новых совместных предприятий.

"Мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно", - заверил Александр Лукашенко президента Азербайджана. При этом белорусская сторона предлагает расширять кооперацию в аграрной сфере, деревообработке, информационных технологиях, медицине, туризме и образовании. Хороший задел страны наработали в военной сфере.

Белорусский лидер напомнил о начале вакцинации в республике, для чего будут применяться созданные в стране по российским технологиям препараты. При этом часть препаратов планируется отправить на экспорт, в том числе в Азербайджан.

"Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - особо отметил он.

Александр Лукашенко также пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь в очередной раз, отметив, что Минск является надежным другом для Баку.

В присутствии глав государства были подписаны четыре меморандума между:

  • министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с Агентством пищевой безопасности Азербайджана о сотрудничестве в области ветеринарии,
  • министерствами энергетики о взаимопонимании по вопросам сотрудничества,
  • Национальным агентством по туризму Беларуси и Государственным агентством по туризму Азербайджана,
  • концерном "Белнефтехим" и компанией SOCAR о взаимопонимании.

Александр Лукашенко также предложил поддержку со стороны Беларуси в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан рассчитывает, что Беларусь примет активное участие не только в восстановлении территорий, а сыграет важную роль и в налаживании контактов между Ереваном и Баку.

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Теги: Минск
 
 
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Лидеры Азербайджана и Беларуси в пятый раз обменялись двусторонними визитами на высоком уровне. Что стало предметом обсуждения в этот раз, разбирался Sputnik.
 
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