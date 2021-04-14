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Переговоры в Баку: о чем договорились Алиев и Лукашенко
14.04.2021 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Второй день
Белорусский лидер констатировал, что на протяжении двух дней Минск и Баку сумели провести ревизию отношений между странами, что подтверждает стратегический характер отношений.
"Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - заявил он.
В среду 14 апреля в столице Азербайджана обсуждалось развитие сотрудничества в торговле и экономике, а также промышленная кооперация. В Закавказье планируется создание новых совместных предприятий.
"Мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно", - заверил Александр Лукашенко президента Азербайджана. При этом белорусская сторона предлагает расширять кооперацию в аграрной сфере, деревообработке, информационных технологиях, медицине, туризме и образовании. Хороший задел страны наработали в военной сфере.
Белорусский лидер напомнил о начале вакцинации в республике, для чего будут применяться созданные в стране по российским технологиям препараты. При этом часть препаратов планируется отправить на экспорт, в том числе в Азербайджан.
"Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - особо отметил он.
Александр Лукашенко также пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь в очередной раз, отметив, что Минск является надежным другом для Баку.
В присутствии глав государства были подписаны четыре меморандума между:
Александр Лукашенко также предложил поддержку со стороны Беларуси в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан рассчитывает, что Беларусь примет активное участие не только в восстановлении территорий, а сыграет важную роль и в налаживании контактов между Ереваном и Баку.
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