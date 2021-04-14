По видеосвязи: спикер Совета республики Кочанова примет участие в заседание МПА СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр –Sputnik. В Таврическом дворце пройдет весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в рамках которой планируется масштабная конференция на тему терроризма, экстремизма и пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе МПА.

В числе ожидаемых участников — председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов, председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

"Заседание Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи проведет председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко", – сообщили Sputnik в пресс-службе МПА СНГ.

По видеосвязи к ним присоединятся председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

Впервые после объявления пандемии COVID-19 на мероприятиях будут лично присутствовать главы парламентских делегаций в Ассамблее.

Парламентская конференция

В пресс-службе также сообщили, что 15 апреля при участии глав парламентских делегаций состоится Международная парламентская конференция "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованная в сотрудничестве с партнерскими международными структурами.

Кроме этого, в тот же день пройдет заседание Совета, на котором главы делегаций обсудят участие международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи в электоральных кампаниях на территории Содружества, деятельность Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ и ряд других вопросов.

16 апреля штаб-квартире МПА СНГ состоится 52-е пленарное заседание Ассамблеи. Одним из центральных станет вопрос о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии и роли в нем парламентов государств — участников СНГ. Парламентарии обсудят подготовленный Ассамблеей модельный Миграционный кодекс для государств — участников СНГ.