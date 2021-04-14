МИД Литвы рассказал, как можно забрать белорусский санаторий в Друскининкае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Кому достанется санаторий "Беларусь" в Друскининкае, находящийся под санкциями ЕС, должен решить Сейм Литвы. Об этом журналистам рассказал глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, ранее МИД Литвы уже заявлял о том, что хочет забрать белорусский санаторий в ведение Литовской Республики, заявив, что это "своеобразная аномалия в международных отношениях, когда собственность Беларуси находится на территории Литвы".

Как забрать чужой санаторий?

Литва может расторгнуть международное соглашение между Беларусью и Литвой и таким образом решить вопрос о том, какой стране будет принадлежать санаторий.

"Это межгосударственный договор (о праве собственности на санаторий – Sputnik), а такие документы ратифицируются и денонсируются только парламентом", – цитирует Ландсбергиса ТАСС.

Для решения этого вопроса уже запланировано совместное заседание парламентских комитетов по внешней политике и социальным делам.

"Государство не может забрать санаторий, оно может расторгнуть международное соглашение (о его принадлежности Белоруссии – Sputnik)", – заявил Ландсбергис, добавив, что это длительный процесс.

По его словам, литовская сторона может предложить выкупить санаторий "Беларусь", но лучший выход из ситуации – "чтобы решение было принято Сеймом, а правительство взялось за его реализацию".

Санаторий под санкциями

17 декабря 2020 года ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских чиновник и организаций, в него, в том числе, вошло и Управление делами президента.

Проблему у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами президента, попавшего под санкции.

Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – граждане Литвы. За это время из санатория уволились лишь 5 человек, хотя министерство социальной защиты было готово оказать помощь тем, кто уволится: пособие в размере двух зарплат и все.

Сотрудники за это время смогли один раз получить зарплату – в январе.