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Пашинян уйдет в отставку в конце апреля

14.04.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку в течение 10 последних дней апреля.

Ранее премьер Армении анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Это было сделано на фоне очередного политического конфликта в стране после того, как в конце февраля бывший глава Генштаба Оник Гаспарян потребовал отставки Пашиняна. Глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил Гаспаряна, назначив на его место Артака Давтяна.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики", - сказал Пашинян.

Он добавил, что для сохранения протокольных мероприятий он снова выдвинет свою кандидатуру на пост премьера.

"Остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - сказал Пашинян.

Согласно законодательству Армении, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после чего пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

 
Теги: Минск
 
 
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После отставки Пашинян снова выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, после двух отказов парламент будет распущен, пройдут новые выборы.
 
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