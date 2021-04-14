Украина отказывается обсуждать механизмы по усилению перемирия - Грызлов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Украина в трехсторонней контактной группе (ТКГ) вновь отказалась от обсуждения практических механизмов по усилению перемирия в Донбассе, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

В среду, 14 апреля, в режиме видеоконференции состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Встреча переговорщиков прошла на фоне обострения конфликта.

"Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования. Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой "добавленной стоимости", - сказал Грызлов по итогам заседания ТКГ.

Из-за позиции Киева, отметил он, заблокированы переговоры по всем направлениями.

"Прошедшее заседание контактной группы показало, что урегулирование отброшено на ту же отметку, что и семь лет назад", - считает Грызлов.

"Более того, сегодня украинская делегация умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует. В частности, заморожены вопросы об обеспечении перемирия и о диалоге о будущем режиме существования Донбасса", - заявил Грызлов.

НАТО поддерживает военную активность

По словам Грызлова, страны НАТО поощряют Украину на неполитическое, военное разрешение конфликта в Донбассе.

"На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств. Те политики, прежде всего, представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта", - заявил Грызлов.

Он напомнил, что необходимость не допустить такого сценария зафиксирована в Минских соглашениях.

"Минские соглашения однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом", - добавил он.

Следующая встреча ТКГ состоится через две недели, 28 апреля. Перед этим по инициативе Киев пройдет внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках контактной группы.